Piratería ha arrebatado más de 200 mil pasajeros a buses urbanos

La falta de convenio entre la Alcaldía de Floridablanca y la Policía de Tránsito han generado perdidas para los conductores de buses urbanos. Así lo dio a conocer Luis Fernando Sánchez gerente de Cotrander, al señalar que en los primeros meses de este 2019 han perdido 200 mil pasajeros, la misma cifra que se logró en todo el año pasado.

"Nos vamos a reunir con un el alcalde y lo que esperamos es que se reanude el convenio de inmediato, sino los transportadores anunciaron que suspenderán actividades. Es el que el transporte no es subsidiado y tenemos muchas perdidas", dijo Sánchez.

Según los transportadores en una ruta solo logran entre 30 a 40 pasajeros, y prueba de ello es que al ser Floridablanca el único municipio sin convenio, la piratería aumentó.

"Lo que nos parece grave es que el director de Tránsito de Floridablanca dice que no puede exponer los agentes a controles porque no hay un apoyo y pueden ser agredidos. El municipio cuenta con 40 unidades de tránsito: 15 están en reubicación, 5 más en labores y el restante no es suficiente. Se está perdiendo la institucionalidad", señaló el gerente.