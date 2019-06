Efraín Valencia: El Comité de Gremios debe tener una reingeniería

El presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima y gerente del centro comercial La Estación, Efraín Valencia señaló que la organización que agrupa a los diferentes sectores de la economía de la región debe tener una reingeniería con el fin de recuperar el papel protagónico que tuvo años atrás y sea un organismo referente en la defensa de los intereses gremiales y mantenga una actitud de liderazgo frente a los desafíos de la región.

En cuanto al tema comercial, Valencia contó la experiencia al frente del centro comercial líder en la ciudad que durante el último año registró más de 7 millones de visitas y recordó que La Estación amplió el concepto de los Ibaguereños en materia de entretenimiento, cuidado personal, compra de productos de primera necesidad en un solo lugar.

"Desde la gerencia del centro comercial he desplegado toda mi capacidad profesional y personal. Tras muchos años vinculado al sector salud incursioné en el tema comercial y me ha gustado mucho. He aprendido bastante. La clave ha sido conocer al comprador, identificar sus gustos y ponerla en práctica en el centro comercial. Nuestra actitud siempre es estar innovando además apoyado en un equipo de colaboradores muy eficiente", sostuvo Valencia.

Valencia igualmente se desempeña como presidente de la junta directiva de Fenalco e informó que avanza el proceso de búsqueda del nuevo director ejecutivo de la entidad y señaló que su anhelo personal es que lo ideal sería que una mujer ocupara el cargo.

Escuche la entrevista completa con Efraín Valencia, gerente del centro comercial La Estación, invitado el programa El Personaje de la Semana.