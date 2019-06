Alcaldía exige devolución de $8 mil millones por incumplimiento en obras

Del 1 al 5 de julio FFIE tendrá la obligación de dar fecha definitiva a la administración de Bucaramanga sobre la entrega de $8 mil millones que se dieron para cofinanciar la construcción de dos instituciones educativas.

Recordemos que la firma portuguesa Mota Engil a cargo de la construcción de la sede C del colegio San José de La Salle y la sede C del Politécnico, así como la firma UTMEN, representada por German Mora y que tenía a cargo la institución Bosconia Santa Rita, corregimiento 2, incumplieron las fechas y ya no podrán continuar con estas obras.

La secretaria de educación, Ana Leonor Rueda señaló a Caracol Radio que a principios del mes de julio se sabrá la fecha para que FFIE devuelva el dinero y este sea aplicado en la infraestructura educativa ahora manejado por la alcaldía de Bucaramanga.

Indicó que "del 1 al 5 de julio estarán Bucaramanga representantes del fondo en una reunión para entregar ese procedimiento y esperar esos recursos porque tanto la firma Mota Engil como la UTMEN incumplieron todos los plazos que había dado el Fondo, es por esto que ya no seguimos trabajando con ellos".

La secretaria ha explicado que en el momento en que sean girados esos dineros el alcalde dará inicio a la primera fase de diseño de las instituciones de jornada única y será la próxima administración la que adjudique los contratos y comience la ejecución.

"Además, pedimos que el Fondo nos entregue un informe que especifique cuáles han sido las multas y cómo va el proceso de incumplimiento de los contratistas para que la comunidad sepa sobre esta situación" señaló la secretaria de educación.