Bumangueses no aceptan cambios en el pago del servicio de agua

Gran número de ciudadanos rechazan la nueva medida que adoptó el Acueducto Metropolitana de Bucaramanga de suspender el servicio un día después de la fecha de corte y cobrar $21.500 por la reconexión del servicio.

Caracol Radio hizo un sondeo ciudadano donde el 80% de los encuestados manifestó no estar de acuerdo, pues según lo señalan "es una injusticia con los más pobres porque la situación económica no está para apretar el bolsillo de los bumangueses".

Martha Velásquez es una ama de casa quien señaló que "no piensan en nosotros los usuarios, en el hogar, en la situación que se vive. La falta de trabajo; uno vive cansado con tantos impuestos, por todo, para que vengan y le sumen una reconexión como la del gas, no, terrible".

A la queja se sumó Angie Rojas indicando que "me parece injusto ya que los ciudadanos día a día luchamos para pagar no solamente los servicios si no el arriendo, que es uno de los más caros, la canasta familiar y eso no alcanza, vamos de mal en peor".

Sin embargo, hay quienes opinan que esta medida beneficia al planeta y que es solo cuestión de tiempo para acostumbrarse a ser organizados en el pago puntual del recibo del agua. Así lo indicó Jefferson Rueda, "uno se tiene que concienciar con el agua. Al principio si causa vaina que a la gente le corten tan pronto el servicio, pero a medida del tiempo nos acostumbraremos a ser organizados y cuidar el agua porque como nos aprietan ahí sí pensamos en ahorrar".

Las directivas del acueducto manifestaron que la medida se toma por el aumento en la cartera y debían tomarse soluciones prontas.