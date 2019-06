Fallo judicial recordó que Hidroituango sigue siendo un riesgo: Ríos Vivos

La vocera del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Zuleta, interpretó el reciente fallo de un juez, que ordena a EPM y otras autoridades implementar acciones para proteger a las comunidades ribereñas del río Cauca, por el proyecto Hidroituango, como una sentencia que hace visible el riesgo en el que hace más de un año están las familias asentadas en la zona de influencia de la megaobra.

“Epm no quería que la audiencia fuera en Bogotá y alegaron que el juez no tenía competencia, solo quería tener el control como lo hacen en Medellín, y si no hubiéramos denunciado nada habría pasado”, afirmó la señora Zuleta, al explicar los precedentes de la denuncia y los resultados.

La vocera del movimiento social que se ha opuesto desde siempre al proyecto Hidroituango, celebró los efectos que tendrá la ejecución del fallo a partir de la implementación de medidas de protección a las comunidades de Toledo, Sabanalarga e Ituango, entre otros.

“Esperamos superar la situación de angustia y zozobra y que se le entregue comida a las poblaciones aguas arriba que no han podido acceder a la zona del embalse porque existe un riesgo para acercarse al embalse y por cuatro años están en situación de inestabilidad”, añadió la señora Zuleta.

Pero, además, consideró como un triunfo que la autoridad judicial haya advertido que por las fallas en Hidroituango todo el país ha resultado afectado y no solo las familias del norte y bajo Cauca de Antioquia.

“El juez incluye ala sociedad colombiana como víctima de todo el riesgo que genera Hidroituango. Es el reconocimiento de que este no es un problema de Antioquia sino que afecta a todos los ciudadanos”, concluyó Isabel Zuleta.

Recordemos que el fallo también ordenó reactivar e impulsar los planes de contingencia y atención social de todas las comunidades ribereñas en la zona de afectación del proyecto.

La decisión fue apelada por Empresas Públicas de Medellín.