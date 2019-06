Denuncian muerte por presunta negligencia médica en clínica de Cartagena

La familia de María Fernanda Ortega Torres, nunca pensó que la bendición de tener un nuevo integrante iba a traer tanto dolor.

A pesar de sus escasos 15 años, María Fernanda inició su trabajo de parto en la Clínica Santa Cruz de Bocagrande. En el centro asistencial iniciaron los problemas; de acuerdo a la palabra de algunos allegados la adolescente tuvo retrasos para dilatar y fue ahí cuando los ginecólogos de turno aceleraron el trabajo de parto.

"Mi hija me dice que sufrió mucho, ella no podía tener una bebé tan grande, yo le dije a la doctora que le hiciera cesárea, pero ella nunca me prestó atención y se negó. Luego la mandaron para la casa sin ninguna recuperación", dijo Blanca Torres madres de la menor que residía en el sector Central del barrio Olaya.

Ya con la criatura, Ortega Torres empezó a sentir algunos quebrantos de salud y con ayuda de sus familiares fue llevada hasta la Policlínica de Olaya, donde posteriormente fue remitida hasta la Maternidad Rafael Calvo.

Una presunta infección en el pulmón que le ocasionaron tres pagos cardiorrespiratorios, produjeron el deceso de la joven luego de permanecer tres días en el centro asistencial.

Sus familiares se quejan y expresan que hubo negligencia por parte de la Clínica Maternidad Santa Cruz de Bocagrande, que, en principio, expresan, debió sacar la bebé por cesárea. Afortunadamente en medio de todo el dolor, hoy la niña se encuentra bien de salud.

Por su parte la clínica explicó y aseguró que María Fernanda ingresó a la institución para su trabajo de parto, el cual fue exitoso, razón por la cual, ambos, madre y bebe fueron dados de alta en buenas condiciones.

“Cinco días después, la paciente ingresó nuevamente a la clínica con un cuadro de dificultad respiratoria y un diagnostico a confirmar. Durante su estancia se detectó una malformación vascular pulmonar derecha, la cual se sospecha como posible causa de la patología sufrida por la paciente.”

Aseguran que, “la malformación vascular pulmonar que padecía la materna no pudo ser diagnosticada con anterioridad, ya que la misma no tenía relación alguna con el objeto de estudio prenatal y de alumbramiento.”