Denuncian que en Cantagallo Bolívar se perdieron 45 mil millones de pesos

Elefantes blancos de las últimas dos administraciones de Cantagallo, el municipio petrolero de sexta categoría más importante del país, hacen parte del paisaje de la población.

Saúl Antonio Argumedo Garrido veedor de Bolívar, denuncia esta situación y solicitó el traslado ide los procesos a la capital del país

“Construyeron a medias un acueducto que no nos lleva agua, un patinodromo que es una trampa mortal para los niños, se contrató un alcantarillado por un monto millonario que no cumple con las necesidades porque apenas pasa por unas cuadras de la ciudad, dejando al 90% de la población por fuera, y una planta de tratamiento de aguas residuales que tiene el giro suspendido por ejecución indebida y aquí no pasa nada”

Argumedo Garrido insiste en la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y Fiscalía General.

"Cantagallo es un municipio millonario lleno de pobres porque se robaron los recursos de la ciudad, para nadie es un secreto que la señora exalcaldesa, Yaneth Ester Cortés Díaz, quien está procesada por rebelión y tuvo detención intramuros, reparte dinero en el pueblo porque es la cómplice y ficha de la alcaldesa actual Herlides Arango dado que es su socia y sorprendentemente responsable del contrato de acueducto y alcantarillado", señala el denunciante