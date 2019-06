Alcalde de Corozal denuncia amenazas de muerte en su contra por antecesor

El alcalde de Corozal, Andrés Vivero León, denunció públicamente amenazas de muerte en su contra de las cuales señala a su antecesor, el ex alcalde Eduardo Gómez Merlano.

Vivero León, en dialogo con Caracol Radio, aseguró que el ex mandatario lo señala de estar detrás de las investigaciones que tiene en su contra y de una reciente sanción de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría de Sucre.

“el señor Eduardo Gómez se ha grabado de que soy yo quien lo estoy persiguiendo, el que lo estoy atacando, yo no tengo mega poderes” aseveró.

El alcalde añadió que Gómez se ha dedicado a investigar todos los procesos que hay en su contra y que las personas cercanas a él quienes lo han denunciado.

"Se reúnen en la casa de él para orquestar todas estas situaciones que vienen haciendo en mi contra. Son las mismas artimañas que siempre utiliza. Lo mismo hizo cuando yo era candidato", sentenció.

Vivero león asegura que tiene en su poder audios donde si antecesor denigra de él y que las entregará a las autoridades con su denuncia.

Además de denuncias contra el ex alcalde Gómez Merlano, según aseguró, presentará denuncia contra personas indeterminadas.

Sobre las amenazas de muerte aseguró que se enteró a través de su hermano menor quien habría recibido sobre de un supuesto plan para callar su voz.

“se escuchan voces de que hay personas muy cercanas a este señor ( Gómez Merlano) que han tratado de buscar la manera de callar mi voz, así lo expresaron” dijo el mandatario.

Al preguntársele a que se refería con silenciar su voz no dudó en señalar que “precisamente atentar contra mi vida” enfatizó.

Caracol Radio contactó al ex alcalde Eduardo Gómez Merlano quien negó estar detrás de las amenazas.

“ lo que le digo yo a la prensa hablada , escrita y todos es que vean quien es Eduardo Gómez Merlano, yo tengo 49 años de vida pública y privada cuando voy yo a hacer una cosa de esas” sostuvo.

El ex mandatario invitó a los sucreños para que pregunten a la gente de Corozal sobre su comportamiento.

“cuando Eduardo Gómez Merlano se ha puesto en eso, yo no sé qué les pasa a ellos (…) porque ello son funcionarios y tendrán problemas pero yo no me meto en eso” señaló.

El ex alcalde Merlano se refiere igualmente a las recientes denuncias por amenazas interpuestas por el contralor de Sucre, Miguel Arrazola Sáenz, quien también lo señalo como responsable de las amenazas que recibió.

“son ellos quienes les tienen que responder al pueblo como están haciendo sus cosas, no es Eduardo Gómez Merlano quien está amenazando, ese no es mi estilo, Andrés Vivero sabe cuál es mi estilo y el contralor conoce cuál es mi estilo.” enfatizó.

Fotos/ Andres Vivero , alcalde de Corozal/ Caracol Radio ( de rosado) y Eduardo Gomez Merlano ex alcalde de Corozal ( doto Facebook Eduardo Gomez).