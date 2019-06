“No quiero ser la tercera líder asesinada en Santa Marta”: Bibiana Campos

Preocupación está generando en Santa Marta, la aparición de nuevas amenazas de muertes contra líderes cívicos que reclaman el acceso al agua potable. Aún los dirigentes sociales de esta zona del país no se reponen del impacto que ha causado el asesinato de los líderes Maritza Quiroz Leyva y Luis Joaquín Trujillo, – crímenes ocurridos en la Sierra Nevada durante el 2019 –, y una nueva víctima busca refugio en las autoridades judiciales.

Lo insólito de esta intimidación en contra de Bibiana Patricia Campos Castro, que ya fue denunciada ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, es que el responsable sería al parecer el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Alpes ‘A’.

Según la denuncia, el hombre estaría comercializando de manera ilegal el agua potable que suministra la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar en esa zona de la ciudad.

Campos Castro, afirmó a Caracol Radio que el origen de las amenazas radica en que, por estar ejerciendo una labor en beneficio de esa comunidad, que consiste en gestionarles carro tanques de agua – ante el desabastecimiento de agua potable en algunos sectores de la ciudad – podría ser asesinada por su mismo compañero de oficio.

“Estoy muy preocupada porque el presidente de la JAC del barrio y el hombre que maneja la vigilancia comunal, me dijeron que, por estar ejerciendo una labor comunitaria, me iban a matar y que me dejarían con la boca llena de moscas si seguía regalando agua”, señaló la dirigente barrial.

Al presidente de la JAC, que responde al nombre de Carlos Betancourt, presuntamente le ha molestado que la líder cívica “regale a la comunidad el agua que es suministrada por la Essmar”, porque al parecer, él se la está vendiendo a los residentes del barrio.

“El turno de una hora lo cobra en $10.000. Si necesitas tanques o recipientes plásticos o albercas que llenar, él cobra por el tamaño de la alberca o la cantidad (…) por la alberca grande, $80.000, mediana $60.000 y así, todo depende de la persona”, aseguró Bibiana Patricia Campos.

“NO QUIERO SER LA TERCERA LÍDER ASESINADA”

Bibiana Patricia Campos, al denunciar el hecho ante las autoridades de la ciudad manifestó que teme por su vida y la de sus familiares, quienes residen con ella en el barrio Los Alpes ‘A’.

“Ellos me quieren callar porque estoy haciendo esta denuncia pública y les digo que no les tengo miedo (…) si me pasa algo, los responsabilizo a ellos. Yo no quiero ser la tercera líder asesinada en Santa Marta”, dijo Campos Castro.

La mujer afirmó que al poner en conocimiento las amenazas de muerte ante la Defensoría del Pueblo, en el registro de denuncias aparecía dos quejas contra Carlos Betancourt.

“En la Defensoría también hay más casos de amenazas de estas dos personas que ya están siendo investigadas”, concluyó.

Un investigador de la Sijín de la Policía se le asignará a la líder cívica y será el encargado de indagar los hechos, así mismo, establecer responsabilidades contra el presidente de la JAC del barrio Los Alpes ‘A’.