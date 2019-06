Más de 400 personas afectadas por la emergencia en La Romelia - El Pollo

Pereira está de luto por la emergencia que se presentó en las últimas horas. A las 6:30 a.m. de ayer martes, un alud de tierra de gran proporción se desprendió desde la parte alta de la vía La Romelia - El Pollo que conecta al sector de Mercasa con la zona del Parque Industrial, sepultando varios vehículos y motocicletas que se desplazaban por el lugar.

Según el reporte oficial de las autoridades, los cuerpos de cuatro personas fueron rescatados sin vida; sin embargo, versiones extraoficiales le han confirmado a Caracol Radio que otras dos personas también perdieron la vida en la tragedia.

Momentos de pánico vivieron los sobrevivientes de esta emergencia que hoy entristece a todo el departamento. Así lo narró Sebastián Valencia.

"Yo me encontraba en mi bicicleta, iba de camino al trabajo cuando la montaña se deprendió, yo solo vi que la tierra se llevó varios carros y motos, corrimos a buscar rescatar a personas, un ciudadano nos gritó en un vehículo, tratamos de auxiliar, pero lastimosamente el caballero ya estaba muerto, otro estaba con vida y lo rescatamos, pero es algo impresionante que nos deja muy marcados", expresó entre lagrimas.

Otra persona que pudo salir ilesa de esta situación estaba a pocos metros del lugar y cuando se disponía a llevar a sus hijas al colegio, los gritos desesperados de la comunidad permitieron que reaccionara oportunamente esta mujer.

"Lo único que escuché fue que todo mundo grito, corran, corran que se vino. Nosotros fuimos con palas, picas para tratar de auxiliar a la gente, pero no fuimos capaces, es una tristeza muy grande y más cuando sabemos que eso ya estaba alertado por la gente de un conjunto en la villa. Me da mucha impotencia por las personas que perdieron la vida", confirmó la testigo de la tragedia.

La situación no solo generó incertidumbre para quienes estaban sobre la vía La Romelia - El Pollo, también hubo momentos de angustia entre los habitantes del conjunto residencial Portal de la Villa. Más de 110 familias tuvieron que se evacuadas ante el riesgo inminente que representa el alud que cayó. Dagoberto Garcés es uno de los residentes de ese lugar.

"Salir de inmediato ya que la energía se fue, se sentía como rugía la tierra, no pudimos empacar nada de primera mano, hicieron los chequeos por parte todas las autoridades, varias manzanas fueron evacuadas y la tristeza es grande, ya que no sabemos que pasará con nuestras viviendas y con todo lo que está sucediendo, es la casa de mis hijos y me duele esta situación", confirmó en diálogo con Caracol Radio.

Por el momento la búsqueda de personas atrapadas continúa porque se estima que otras personas podrían estar atrapadas debajo del alud de tierra. Más de 200 integrantes de la Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Cuerpos de Bomberos de Pereira y Dosquebradas, Policía Metropolitana y Ejército intentan avanzar en estas labores con la ayuda de maquinaria amarilla y volquetas que, desde ayer, están en el lugar de la emergencia.