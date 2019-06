FNC busca disponer de subsidios anunciados por el gobierno

El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, señaló que se busca un diálogo con el gobierno nacional para definir ciertos aspectos sobre la utilización de subsidios, porque una cosa son los anuncios de 250.000 millones de pesos y otra es la realidad que se está materializando en varias partes por apenas 7.000 millones, ya que su uso lo determina el precio de la carga cuando está por debajo de los 715.000 pesos.

Ver También: Cafeteros esperan partida del gobierno nacional para pagar su deuda

“ Cuando los 125 kilos no están por debajo de los valores establecidos no sabemos qué hacer, ya que tenemos claro que la intención del presidente Iván Duque es que ese dinero sea destinado a los caficultores, pero se necesita más voluntad para que sea gastado.

Ver También: Servicio de extensionismo cafetero llega a su sexta década

Debemos tener una charla corazón a corazón con algunos ministros para que esa plata sea invertida en alivio de deuda, renovación de cafetales o programas de apoyo a los cultivadores, si es que no fuera necesario utilizarlos por una hipotética estabilización en el precio del grano.”

Ver También: Roberto Vélez:"La Federación sí ha buscado mejoras en los precios del café"

Señaló que desde la Federación son conscientes de la fragilidad de este factor en el momento porque sube o baja rápidamente dependiendo de la situación del dólar, por lo que no existe garantía de que no esté nuevamente por debajo de los 715.000 pesos, y por eso es necesario tener el dinero del fondo de ayuda disponible sin que el gobierno busque frenar la inversión, al no haberse gastado específicamente en el respaldo del valor de la carga de café.

Siga todas las emisiones a través de Facebook Live, visite nuestras redes sociales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.