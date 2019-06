VIDEO: Usuarios de la EPS Coomeva protestan frente a las instalaciones

Con cadenas en el cuello amarrado a la puerta de las instalaciones de Coomeva de la carrera 24 con calle 42 se encuentra desde muy temprano Rafael Carvajal Martínez, un adulto mayor que lleva 11 meses esperando una cita Neumológica.

Relató que en la misma situación se encuentra "mi esposa tiene 82 años mi está paralitica, tiene un epoc grave y parkinson y nos están quitan las terapias cognitivas y el médico nos formula pero Coomeva si dan 20 terapias se roban 10".

William Aldana es otro paciente de la EPS que expuso su caso ante Caracol y señaló que la entidad los tiene en el olvido. "Yo tengo un problema en la próstata hace varios meses y lo que me ha tocado hacer es que con mis recursos pagar para que me atiendan porque aquí no hay cita, nos dicen que hay que esperar, que llamemos y nunca nos contesta. Así nos tienen hace meses".

Rafael Carvajal ha dicho que se quedará el tiempo que sea necesario encadenado a las instalaciones. Sin embargo, al lugar llegaron directivas de la EPS que señalan que los casos serán revisados por la entidad.