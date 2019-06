Indignación por video donde aparece iguana fumando marihuana

En el video que se viralizó en redes sociales se observan cómo un par de jóvenes en el barrio Monterredondo en Bucaramanga amarran con una soga a una iguana poniéndole en su boca lo que sería un taco de marihuana.

En el video se escucha a uno de los jóvenes decir: "vean la iguana con un bareto ¿dónde?, en Monterredondo city. Ya está toda trabada la muchachita. Ya iguana, suelte el bareto y ruédelo, póngale patines".

El video generó rechazo total ante la comunidad y ambientalistas de Bucaramanga como Orlando Beltrán quien repudió el hecho e indicó que ya están investigando para dar con el paradero de los responsables de este maltrato.

"Es repudiable, es una infamia y no se trata de que sea marihuana o cualquier otra cosa esto produce unos efectos indeseables en el animal. Esto es someterlo a una tortura y esos actos tristemente como no es un caso grave no tiene una sanción ejemplar" indicó el ambientalista.

La Cdmb ya tiene conocimiento de este video y su director Martín Camilo Carvajal señaló que además es muy delicada la situación porque la sacaron de su hábitat y podría llegar a la sanción tipo penal. Se refirió diciendo que "me parece que estos muchachos son unos desadaptados y este hecho es aberrante en contra de un ser vivo indefenso".