Fotomultas para vehículos venezolanos dependerán de la internación

Al momento no hay una imagen clara de la internación de vehículos venezolanos. Hay muchas variantes que no entienden los conductores en la ciudad de Cúcuta, el primero es si los vehículos venezolanos serán sancionados con la implementación de las fotodetecciones. Rodolfo Torres, secretario de tránsito de la ciudad de Cúcuta alega que pese a esta situación seguirán apegándose a la ley, sin embargo no hay un control claro.

“Para ello se requiere implementar lo hablado con el consorcio y con el secretario hacienda. Por el decreto del plan de desarrollo del presidente sobre internación. En este sentido tendremos allí la información”, resaltó Torres.

Sin embargo, los propietarios de vehículos venezolanos no han avanzado en el proceso de internación lo que dificulta saber los datos de los conductores, generando a su vez el desconcierto de cómo llegará a estos conductores las infracciones.