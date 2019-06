Concejo de Cartagena aplazó elección del nuevo presidente

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo para elegir al nuevo dignatario del Concejo de Cartagena, y culminar el periodo legislativo 2019, la mesa directiva en cabeza de su presidente ( e ), César Augusto Pión González, decidió aplazar el proceso y realizar un nuevo llamado a la colectividad para tal fin, luego de elevar consultas al Consejo Nacional Electoral, para que aclare una serie de interrogantes planteados por un sector del cabildo, al término de la acalorada sesión de este martes.

“La normatividad nos permitió dar la oportunidad de someter a plenaria una decisión, circunstancialmente las decisiones terminaron en empate, el reglamento es claro y cuando hay “… empate en la votación de una proposición o de una decisión, el presidente ordenará su repetición, si el empate persistiere, se entenderá negado lo que se discute”. Con base en la negación hay un bloque que decide abandonar el recinto y prácticamente da una debilidad en el quórum”, aseveró el presidente (e) de la corporación, César Augusto Pión González.

El cabildante por el partido de la U, dijo que como presidente solicitará al Consejo Nacional Electoral y a los órganos competentes para que conceptúen acerca de una petición presentada por un bloque de la colectividad, hecho que permite aplazar la elección por 15 días hasta que no se tenga claridad al respecto, “es una decisión que no quería porque yo luzco abajo en la montonera y no en el curubito, pero me toca asistir esta obligación como servidor público y como ciudadano”, enfatizó.