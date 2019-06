Nuevo llamado a las EPS para ponerse al día con la Maternidad de Cartagena

A través de un trabajo armónico y conjunto entre todos los entes de control, las EPS y las entidades públicas del Distrito de Cartagena se busca una salida a la crisis económica que afronta la Maternidad Rafael Calvo, aseguró la gerente del centro asistencial, Heyliana Guzmán López, durante la rendición de Cuentas 2018.



Explicó que en ello se ha venido realizando a través de una mesa de trabajo, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, el Viceministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.



Explicó que definitivamente los entes de control deben ejercer mayor vigilancia en el cumplimiento de la contratación de las EPS subsidiadas con las instituciones públicas del distrito.



“Necesitamos ese apoyo para que las EPS nos empiecen a enviar usuarios para incrementar los ingresos y deban reconocerlos como aliados estratégicos”, enfatizó la funcionaria.



¿Al mismo tiempo se preguntó y cómo es posible que los aliados estratégicos sean las instituciones privadas solamente?, necesitamos comenzar a trabajar de la mano y ayudarles a fortalecer algunos servicios que tengan deficientes para que, en próximas rendiciones, puedan mostrar que las Maternidad Rafael Calvo está apalancando muchos de sus buenos indicadores.



Con relación a atención de migrantes dijo que si se logra el aseguramiento de esa población, obviamente una población asegurada puede incrementar los ingresos de la clínica, “Porque vamos a tener un doliente cuando esas personas requieran sus atenciones y obviamente no van a llegar con esa morbilidades maternas extremas como están llegando a la Maternidad, porque van a ser intervenidas desde el primer nivel de atención y eso disminuye las complicaciones y los costos de atención.



También le dijo a los trabajadores que hay que reinventarse y entender que el compromiso es de todos. “No es solamente exigir el pago de un salario, también dar de ellos la mejor atención a las pacientes; que nos vean como una institución que presta un servicio de alta calidad, no quiere decir que no lo estemos haciendo, estamos trabajando para mejorar esos aspectos. Muchos trabajadores han entrado en una desidia, están desestimulados, yo quiero que esa cultura cambie y que en unión con las universidades podamos decir que la Maternidad Rafael Calvo está prestando servicios excelentes, que la oportunidad de atención es buena que las pacientes salgan satisfechas de la clínica”.





Destacó entre los indicadores cero mortalidad materna, lo cual le apunta a los objetivos del milenio, que las madres no mueran, pero reconoció que en el tema perinatal se han presentado algunos casos, lo cual está relacionado de pronto con un mal manejo del control prenatal y la morbilidad materna que ingresa la clínica, y también puede estar relacionado con el tema de malformaciones congénitas, que es unos de los indicadores mas altos que manejamos en la clínica. “Yo creo que allí hay una oportunidad para nuestros equipos investigadores hagan un trabajo detallado”.



Otros indicadores que se dispararon por atención de migrantes fueron vih, sífilis y sífilis congénitas con la llegada de pacientes de Venezuela que no tienen control para este tipo de patologías.