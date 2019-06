CGB reitera preocupación respecto al proceso de socialización del PEMP

El Consejo Gremial de Bolívar, en documento presentado el pasado viernes 7 de junio a la Secretaría de Planeación Distrital, reitera su posición respecto a la manera en que se han venido socializando los documentos y resultados de los estudios que presentan los argumentos y determinaciones considerados en el PEMP del Centro Histórico de Cartagena.

El documento del Consejo Gremial, en observaciones presentadas por los gremios más representativos de la ciudad, busca aclaraciones en cuanto a la realización de los debidos estudios, la estructuración de cada una de las fases del Plan de Manejo y la forma en la que este será implementado en el Centro Histórico. Considera, además, que este proyecto debe ser apropiado, valorado y apoyado por todos los ciudadanos interesados en el cuidado y protección de cada uno de los espacios patrimoniales con las que cuenta esta zona de intervención.

Verónica Monterrosa, Directora Ejecutiva del Consejo Gremial, manifiesta en que los gremios “reiteramos nuestra preocupación respecto al proceso de socialización del PEMP, lo cual no permite la concertación de los intereses sociales, económicos y urbanísticos para la conservación de nuestro patrimonio histórico. No hay información y justificación sobre la delimitación tan amplia de la zona de influencia del Centro Histórico para generar espacios públicos, a través de la figura de planes parciales, con el fin de alcanzar el índice de espacio público por habitante”.

En el documento presentado por el Consejo Gremial, se manifiesta la falta de consistencia de la información entregada a los gremios solicitantes y a la comunidad en general, negando, de esta manera, la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan contribuir, aprobar y apropiarse de este proyecto fundamental para el mantenimiento del Centro, como Patrimonio Histórico.

Agrega Monterrosa que, luego de revisar la documentación, “el alcance de la información contenida en el PEMP, lo muestra únicamente como una propuesta urbanística de ordenación de un espacio físico y no como instrumento de gestión integral del patrimonio cultural inmueble e intangible. Por tanto, este proyecto no se puede convertir en un plan sectorial de ordenación física. Para hacer análisis concretos se hace necesario conocer la información pública que permita garantizar, no solo el derecho a participar, sino a acceder a la misma y se permita la posibilidad de ser estructurado de la manera correspondiente para su óptima implementación”.

Para el Consejo Gremial de Bolívar, el consenso frente a este proyecto es fundamental para que todas las voces de la ciudad se unan a él, cuando la Alcaldía lo radique ante el Gobierno Nacional. “No hacerlo sería seguir aplazando, por discusiones interminables, este instrumento estratégico de planeación que tanta falta le hace al Centro Histórico de la ciudad de Cartagena”, añade Monterrosa.