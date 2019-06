No era soldado profesional: padre del militar cartagenero muerto en Arauca

Escenas de profunda tristeza y dolor, se siente en las calles del sector Navidad y Puerto de Pescadores del barrio La Esperanza, en el nororiente de Cartagena, tras la muerte del soldado del Ejército Nacional Luis David Canencia Venecia, en medio de un atentado ocurrido en el departamento de Arauca.

La tragedia ocurrió cuando el joven de 18 años se movilizaba junto a otros compañeros por una carretera que conduce hacia el Casanare. A la altura de la vereda Zaparay, cerca de la finca Veracruz, en zona rural del municipio de Tame, dos cargas explosivas fueron activadas acabando con su vida.

Con lágrimas en los ojos, Guillermo Canencia, aseguró que su hijo no era un soldado profesional como lo afirma el Ejército. “Están mintiendo, él era un soldado raso pues apenas tenía 10 meses prestando el servicio. Fue muy riesgoso que lo llevaran para una zona de alto riesgo, la verdad no sabemos qué está pasando ahí”, sostuvo.

Por su parte, Luz Marina Venecia, madre de Luis David, recordó al uniformado fallecido como un chico alegre que siempre quiso ayudar a su familia. “Siempre le gustaron los temas militares, él decía que apenas cumpliera los 18 años se iba a prestar el servicio para ayudarme a pagar la casa y colaborar con su hermano que está estudiando”.

Se enteraron por una llamada

La trágica noticia fue dada a conocer a sus familiares gracias a una llamada realizada por la psicóloga del batallón. “Me llamaron al teléfono y me dijeron que tuviera mucha fortaleza. La última vez que hablé con mi hijo fue hace un mes y medio, ese día me dijo que tuvo problemas con algunos compañeros. Luego me informó que había solucionado todo”, contó Guillermo Canencia.

Tenía cinco hermanos

Luis David Canencia Venecia, era el segundo de seis hermanos, estudió en el Colegio Eduardo Santos Montejo de Cartagena y el 27 de este mes iba a cumplir 19 años.

Hasta el momento se desconoce cuándo será trasladado el cuerpo a la capital de Bolívar.