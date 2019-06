En Barranquilla se realizó plantón para rechazar negligencia médica

Los padres de un menor de ocho meses que falleció hace una semana en Barranquilla, convocaron a través de diferentes redes sociales, a un plantón simbólico que se llevó a cabo este domingo, para rechazar la negligencia médica de la que denuncian fue víctima su hijo.

Yoenis Rios en diálogo con Caracol Radio aseguró que más que generar una queja, la manifestación se realizó para sensibilizar tanto a los trabajadores de la salud, como a los padres de familia para que no permitan que les ocurra lo que ella está viviendo.

"No más un pediatra que no asista un tratamiento a un bebé, no más profesionales de la salud que escribió pero no hicieron un tratamiento pertinente, no más profesionales de la salud que diagnostican al ojo", aseguró Rios.

La manifestación, que se realizó durante la mañana de este domingo, llegó hasta la clínica donde murió el menor.

El bebé, que ingresó por un brote en su boca, falleció luego de 23 horas que haber entrado a la clínica, por un paro cardiorespiratorio, producto de una encefalitis que su mamá afirma que no le fue tratada como tal.