Encapuchados atentan contra líder político en el sur de Bolívar

Preocupados se encuentran los habitantes del municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, ante un nuevo ataque violento contra un reconocido líder político de la población identificado como Kaleth Mejía, de 27 años.

De acuerdo a lo manifestado por la víctima a través de los micrófonos de Caracol Radio, el hecho se registró cuando se movilizaba en una motocicleta hacia un amanecedero ubicado en el barrio El Bosque, donde se realizaba el concierto de la cantante de música popular, Ana del Castillo.

En medio del camino, varios hombres encapuchados lo abordaron y con armas de fuego en mano, le dispararon en repetidas ocasiones. Por fortuna, ninguno de las balas logró impactarlo.

Hasta el momento, la Policía del Magdalena Medio no ha logrado dar con los presuntos responsables de este hecho. “Yo creo que iban a robarme la moto, la delincuencia está desbordada en San Pablo. La Policía me ha brindado la debida protección, pero no deja de ser preocupante lo que está pasando”, aseguró Mejía.

Kaleth Mejía, es conocido por ser un líder político y representante del asentamiento Brisas del Mirador. Además, actualmente es precandidato al Concejo de San Pablo por el partido Centro Democrático.

En lo que va corrido del año, dos líderes sociales y políticos han sido asesinados en esta población.