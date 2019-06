Familiares rezaron, lloraron y casi creman a la mamá equivocada

La señora Elba Rosa Ortiz de Franco, murió en el barrio Caicedo, debido a una enfermedad gastrointestinal, de inmediato sus familiares comenzaron las diligencias con la funeraria para que la prepararan para la ceremonia religiosas y su posterior cremación.

La empresa encargada muy diligente entregó el cadáver, la familia completa incluyendo sus cuatro hijos le hicieron la misa, le rezaron y lloraron durante varias horas, después del ritual fue trasladada al cementerio San Pedro de Medellín, donde iba a ser cremada, pero vaya sorpresa la que se llevaron sus hijos cuando abrieron el ataúd para darle un último abrazo y encontrar otra mujer que no era familiar de los dolientes. La mujer en su última voluntad había pedido que su féretro estuviera sellado y no ser vista por nadie.

“En mi corazón al me decía que la tenía que ver, me nació darle un beso y decirle unas palabras. Resulta que vaya sorpresa la que me llevé al reventar la cinta, destapo el féretro y veo que no era mi mamá”, relató Daniel francio Ortiz, hijo de la señora que murió explicó la lamentable situación.

Después de la confusión, la familia bastante molesta increpó a los trabajadores de a la funeraria y está dos horas después devolvió a la señora que si era la familiar de los dolientes.