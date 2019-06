Alcalde de Cartagena apoya obras de recuperación del Canal del Dique

Al término de una reunión a la que asistieron la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez; el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero; el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, representantes de los gremios de Bolívar y Atlántico, se destacó el avance que el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho para sacar adelante el proyecto de recuperación del Canal del Dique y navegabilidad del río Magdalena.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, dijo que sacar adelante este proyecto es resultado de un proceso liderado por la vicepresidente Martha Lucía Ramírez, con el acompañamiento de los gobernadores de la región y de otros actores como Ecopetrol, las sociedades portuarias, lo que ha permitido que muy pronto se logre el cierre financiero para este macroproyecto.

“Quiero resaltar que cuando llegamos al gobierno no encontramos ni un peso para este proyecto, no se tenía un Conpes, un Confis, no se tenía nada presupuestado y lo realizado hasta ahora es el esfuerzo de todos, por lo que destaco que cuando trabajamos todos juntos se logran las grandes ambiciones y proyectos. Este esfuerzo se hace para un proyecto nacional, no solo para el Caribe colombiano”, señaló Orozco Gómez.

La Ministra expresó que, tanto la recuperación del Canal del Dique como del río Magdalena son proyectos complementarios y son el ecosistema de este gran cuerpo de agua que tiene el país. “Uno tiene un enfoque de navegabilidad (río Magdalena), y el otro su enfoque es ecosistémico socioambiental, pero ambos forman parte del ecosistema del río y son fundamentales”.

Para la Ministra, un gran porcentaje de la carga viene por el Canal del Dique y toda la carga nueva que se pueda conectar con el sistema férreo y las vías tiene todo el potencial para el canal de acceso al puerto de Barranquilla.

“Los dos proyectos son fundamentales y lo que se hizo fue focalizar la App del río en las dos unidades donde está la carga actualmente, es decir la unidad funcional 1 y 2 (Del Canal de Acceso hasta Barrancabermeja). Además, se deben fortalecer, porque en lo que entregó el anterior gobierno no estaban las obras rígidas, que son fundamentales para el mantenimiento durante los 13 o 15 años de concesión funciones y se tenga que dragar menos”.

Añadió que el Instituto Humboldt, la Universidad del Norte, académicos y los navieros del río Magdalena han fortalecido el proyecto del río.

Orozco Gómez reiteró que este gobierno no encontró dinero para estos proyectos, pero ya se cuenta con 1.6 billones de pesos y entre regalías, obras por impuesto se puede llegar a los 3.8 billones de pesos, lo que quiere decir que es muy poco lo que falta para que se pueda dar el cierre financiero de estas obras.

La idea, dijo la funcionaria, es que en el segundo semestre del año se haga la licitación y por ello se trabaja de manera simultánea con la estructuración del proyecto, la socialización del mismo, y los demás temas y trámites que se requieren.

Por su parte, Pedrito Pereira caballero, alcalde de Cartagena, señaló que tanto las obras del Canal del Dique como las el río Magdalenas son de enorme conveniencia e importancia para el desarrollo de nuestras ciudades, departamentos y región Caribe. “La petición es a impulsarlas conjuntamente y a que el gobierno nacional defina los recursos para las obras por supuesto se logre el cierre financiero del canal del Dique muy pronto como ha sido evidenciado en el alto nivel de compromiso reflejado por el Presidente, Vicepresidenta, Ministerio de Trabajo y ANI. Cartagena se une a esta cruzada y seguirá apoyando”.

También dijo que para la región Caribe, las obras de infraestructura servirán además para jalonar turismo y ecoturismo a municipios de Bolívar.