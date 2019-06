Amenazan a contralor de Sucre

Las amenazas las recibió este viernes 7 de junio el contralor de Sucre, Miguel Arrazola Sáenz, mediante mensajes de texto enviadas a su teléfono móvil.

El funcionario las atribuye específicamente a un proceso de responsabilidad fiscal que por $354 millones falló contra el ex alcalde de, Corozal Eduardo Gómez Merlano.“Me dicen que a partir de hoy van a venir noches oscuras en mi vida y de mis hijos y que las personas pobres de Corozal me declaran persona no grata en ese municipio por el fallo que saqué contra el señor Eduardo Gómez Merlano, porque anda diciendo en la calle que yo se la debo pagar” expresó Arrazola.

El fallo a que se refiere el contralor Arrazola y al cual atribuye el origen de las amenazas en su contra es por un convenio suscrito en 2015 por el ex alcalde de Corozal que tenía por objeto “Aunar esfuerzos e impulsar el programa de asistencia integral a personas mayores en el Centro de Vida Canitas de Amor zona rural de Corozal”. La Contraloría, según el fallo, no halló evidencias de la ejecución del contrato.

"en la calle anda hablando que me van a sancionar, que tiene un hermano ex ministro de Estado, que tiene buenas relaciones en Bogotá y que está hablando para que me suspendan, aquí yo actué en derecho (en el fallo) y si me suspenden ya saben de dónde viene la suspensión" apuntó el contralor.

El ex alcalde de Corozal, Eduardo Gómez Merlano, hermano del ex ministro de agricultura, Antonio Gómez Merlano, tacha de irresponsable al contralor Arrazola por los señalamientos y asegura que contra el mismo presentó denuncia penal y disciplinaria.

“Eso es gravísimo, como se va poner ese señor a decir eso, es un señor irresponsable que se pone a hacer esas amenazas (…) y él tiene tantos problemas, que trate de salir de esos problemas que yo jamás en mi vida he hecho eso” expresó Gómez Merlano. Aseguró que estaba a la orden de las autoridades para que adelanten cualquier investigación.

El contralor de Sucre, Miguel Arrazola, ha sido amenazado en tres ocasiones y cuenta con protección de dos escoltas de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, pero no su familia.

