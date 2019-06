“Al Mello y Rosa Cotes no los investigan por corrupción”: Jaime Lombana

Asegurando que lo problemas técnicos del proyecto de construcción de la Vía de la Prosperidad, por la desactualización de diseños y estudios, son únicamente responsabilidad de Invías, el abogado Jaime Lombana ha explicado a los medios de comunicación en qué consiste la formulación de cargos de la Procuraduría General de la Nación en contra de sus representados, Rosa Cotes de Zúñiga y Luis Miguel Cotes Habeych, agregando que demostrará que han actuado apegados a las normas.

“Lo que se cuestiona la Procuraduría, tanto a Luis Miguel como a Rosa Cotes, es un solo cargo de indebida planeación, es decir, aquí no se está discutiendo falta de transparencia ni hechos de corrupción, sino que pudo haber indebida de planeación y eso tiene consecuencias disciplinarias, lo que es muy distinto a un comportamiento doloso o de falta de transparencia, pero ambos funcionarios han demostrado que obraron con transparencia”, explica Jaime Lombana.

El abogado ha sido enfático en que sus representados no son responsables de los inconvenientes técnicos de la Vía de la Prosperidad y aclara que la formulación de cargos indica el inicio de un proceso que no ha arrojado sanciones y en la que se defenderán los acusados.

“Lo que está en discusión es si unos diseños técnicos, que hizo el Invías, han debido ser ajustados antes de iniciar el proceso o si esos requisitos técnicos son responsabilidad exclusivamente del Invías, y así es como lo consideramos la defensa (…) El pliego de cargos indica que hasta ahora se empieza un proceso disciplinario, que involucra necesariamente unas garantías al derecho de defensa, un debido proceso, una doble instancia, las prácticas de unas pruebas, es decir, se trata del inicio y no como lo han planteado algunos medios como una especie de sanción”, agrega Lombana.

Ver también: Formulan cargos a Gobernadora del Magdalena por Vía de la Prosperidad

El abogado defensor también ha aprovechado su intervención en los medios de comunicación para describir lo que viene dentro del proceso disciplinario y aclarar que Luis Miguel Cotes Habeych seguirá adelante con su campaña de recolección de firmas para avalar su candidatura nuevamente a la Gobernación, porque sobre él no pesa alguna inhabilidad o sanción.

“No puede hablarse, con un pliego de cargos, de ningún tipo de sanción, vamos hasta ahora a iniciar el proceso disciplinario con los descargos, la solicitud de pruebas y testimonios, decepcionar y cuestionar los peritazgos técnicos, pero insisto en que está en discusión es por falta de planeación técnica y no por falta de transparencia (…) Luis Miguel Cotes no tiene ninguna restricción, el pliego de cargos es un señalamiento y no es a título de dolo, la Procuraduría ha hecho una imputación a título de culpa”, puntualiza el abogado Lombana.

“Ahora viene nuestra contestación (…) y plantear nuestra defensa sólida, seria, contundente y aplomada, para demostrar que la Gobernadora lo que hizo fue sacar adelante la obra conjuntamente con Invías, y así lo reconocen los propios funcionarios del Invías, y en el caso del doctor Luis Miguel, que lo que hizo fue suspender y ajustar técnicamente la obra a la realidad geográfica, hídrica, del departamento del Magdalena porque esa carretera, como estaba diseñada por Invías, no aguantaba la primera ola invernal, eso fue lo que él advirtió y eso es lo que le cuestiona hoy por la Procuraduría por no haberlo hecho con más antelación, pero él no tenía como hacerlo porque los estudios eran del Invías, que tenía esa obligación”, manifiesta Lombana.

Ver también: Vía de la Prosperidad tiene 17 kilómetros pavimentados

Al pregúntale sobre los problemas técnicos de la Vía de la Prosperidad, que han permitido distintas investigaciones y cuestionamientos, Jaime Lombana también ha descrito lo que considera ha sucedido.

“Los estudios del Invías contemplaban una obra con determinada extensión, pero tenían un error y es que la densidad, la fortaleza de la obra, en algunos trazados cercanos al río (Magdalena), no contemplaban que una ola invernal arrasara con la carretera. Eso fue lo que advirtió la Gobernación de Magdalena en la administración del doctor Luis Miguel Cotes, por eso se tuvieron que rediseñar técnicamente esos estudios, y eso es lo que está cuestionando la Procuraduría, pero no equivale a ningún tipo de sanción”, dice Lombana.

CUESTIONAMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El abogado defensor de la Gobernadora del Magdalena y su antecesor también se refirió al tratamiento que han dado algunos medios de comunicación a la información sobre la Vía de la Prosperidad.

“Yo deploro, con respeto, que primero (la Procuraduría) entregue la providencia a unos medios de comunicación con una posición sesgada respecto del tema y que no hablan de la Ruta del Sol, ni de como una novia le adjudica a otra una carretera que pasa a cinco kilómetros de un puerto, siendo ministra la una y ministra la otra, porque la prensa bogotana, en algunos casos, tiene estratos para cuestionar y calificar. Es una práctica que se ha vuelto costumbre y que no deja de ser censurable”, afirmó Jaime Lombana.

MELLO COTES DOBLEMENTE INVESTIGADO

El abogado Lombana también hizo precisiones sobre la formulación de cargos que por segunda vez hace la Procuraduría al exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych por la Vía de la Prosperidad, teniendo en cuenta que en el primer proceso disciplinario resultó absuelto en segunda instancia.

“Son argumentos idénticos a la otra investigación y digo con respeto que a Luis Miguel Cotes se le está violando el principio de non bis in idem, lo están investigando y juzgando dos veces por el mismo hecho. No puedo anticipar cuánto durara el proceso, estoy seguro de la rectitud y transparencia de la Procuraduría General, por eso tendremos que aplicar unas pruebas y unas valoraciones técnicas que tomarán un tiempo determinado que yo no puedo precisar”, dijo Lombana.