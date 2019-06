Internos de la cárcel La 40 siguen denunciando mala atención en salud

Pacientes hipertensos y con diabetes, falta de entrega de medicamentos, retrasos en la atención con médicos especialistas y la falta de personal idóneo en la cárcel La 40 son algunas de las denuncias por parte de los internos de este centro penitenciario, quienes están preocupados por su situación de salud, debido a que, a la fecha, no han recibido tratamiento adecuado y, según ellos, por presunta negligencia médica uno de los internos habría fallecido.

"Yo estoy preocupado porque son una persona hipertensa y diabética, y a mí no me hicieron chequeo médico al ingresar a la cárcel, la atención aquí la presta una enfermera, médico no hay y aquí no pasa nada", manifiesta uno de los reclusos

Lea también: 26 casos de tuberculosis confirmados en la cárcel La 40 de Pereira.

Frente a esta crítica situación la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, informó que solicitará una acción preventiva ante la Uspec.

"Nosotros estamos al pendiente de esta situación y en este momento estos articulados con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para elevar una acción preventiva ante la Uspec, porque en el caso del médico 24 horas, que era un compromiso luego del cese de actividades que realizaron los internos, no se ha cumplido”, indicó la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas.

Hay que indicar que, en este momento, se encuentran en el centro penitenciario 1.270 internos, lo que representa un hacinamiento que llega al 105%.