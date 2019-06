Crisis financiera del San Jorge es culpa de la administración: Asfucor

Es evidente que el Hospital Universitario San Jorge está atravesando por una crisis económica causada por la alta cartera que adeudan las EPS al centro médico y que ya asciende a más de 117 mil millones de pesos.

Humberto Murcia, presidente del sindicato de trabajadores del Hospital, Asfucor, aseguró que, mensualmente, el San Jorge deja de ahorrarse entre 400 y 500 millones de pesos en nómina de trabajadores porque, según él, hay personas que reciben pagos mes a mes pero nunca van a trabajar y otros que están ganando más de lo que se paga en el mercado laboral por sus funciones.

"El Hospital San Jorge tiene personas que no se necesita y yo pienso que la crisis sigue generándose por los salarios altos de algunas personas que no vienen a laborar y que no están comprometidas con la Institución. El valor real del costo de la nómina, en el mes de abril, fue de más de 900 millones de pesos y esa nómina podría rebajarse a los 400 o 500 millones que ayudarían mucho a superar la crisis que afronta el Hospital", manifestó Murcia.

Por su parte, Luisa María Hincapié, gerente del Hospital Universitario San Jorge, indicó que están en un plan de austeridad; sin embargo, se hace necesario pagar todo este dinero y tener contratada a toda la planta de personal para garantizar la prestación del servicio de salud.

"En las últimas reuniones que se han hecho, hemos manifestado que tenemos una planta temporal que no cubre todas las necesidades que tiene la Institución y por eso el Hospital contrata a los profesionales especialistas para poder cumplir las necesidades. Se hace necesario todo el equipo asistencial para cumplir con el portafolio que tenemos", explicó Hincapié.

A esta situación se suma que, según algunos trabajadores del Hospital, desde la gerencia se pretende cambiar toda la planta temporal del centro médico por personas que ingresen directamente por empresas contratistas, lo cual ha generado malestar dentro del San Jorge.