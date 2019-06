Aumento del dólar ha sido un ‘respiro’ para los cafeteros de Risaralda

Durante los últimos días, la moneda extranjera se ha valorizado considerablemente permitiendo que las más de 20 mil familias risaraldenses que se dedican a la comercialización de este grano, tengan una nueva esperanza y puedan suavizar la crisis por la que atraviesan los pequeños productores.

Duberney Galvis, representante de Dignidad Cafetera, manifestó que, si bien el aumento del dólar es una buena noticia, no es la solución final y reiteró que el Gobierno Nacional no ha prestado atención a sus peticiones.

"Ese factor externo no tiene nada que ver con la política nacional porque ni el Gobierno, ni ningún gremio hizo algo por los cafeteros. El aumento del dólar hace que tengamos un respiro pero, de fondo, se sabe que solo es eso, no es a largo plazo la solución que estamos reclamando; por lo tanto, estamos agradecidos de que el precio haya subido pero el Gobierno Nacional no ha atendido las peticiones para que la situación de los cafeteros no dependa de que el dólar suba o no", expresó Galvis.

Mañana el gremio caficultor se reunirá para determinar si se van a paro el próximo 10 de junio o si la fecha será modificada.