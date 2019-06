La despachada del Procurador contra Medimas por demanda a la Nación

Que les va salir el tiro por la culata, que parecen pájaros tirando a la escopeta o que el mundo está al revés, fueron algunas de las expresiones que usó el Procurador General, Fernando Carrillo, para rechazar las intenciones de los directivos de la EPS Medimas de demandar a la Nación por 1,2 billones de pesos.

De acuerdo con el jefe del ministerio Público los encargados de la entidad prestadora de salud deberían preocuparse más bien por atender a los millones de usuarios que tienen en el país en vez de estar buscando salidas temerarias a sus responsabilidades.

“Esto es inaudito y es el mundo al revés, estos son los pájaros tirándole a las escopetas, esto no lo vamos a permitir. Una demanda temeraria como es esta les va salir el tiro por la culata porque ellos tienen que respetar los derechos de los colombianos y tienen que cumplir; que no vengan con cuentos, que cumplan y no evadan responsabilidades”, dijo Carrillo en la ciudad de Medellín.

Al conocer la reacción del Procurador, en diálogo con Caracol Radio el abogado de la EPS informó que todavía no tienen fecha para interponer el recurso porque siguen en la recolección de la información y testimonios que exige la ley para esta clase de demandas.

Medimas va a demandar con el argumento de que se cometieron delitos graves culposos y/o dolosos luego de que se les prohibieron la venta de la EPS.