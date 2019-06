“En la frontera hay una anarquía criminal y creciente”: Ong Progresar

El más reciente hecho en donde dos personas se enfrentaron a las autoridades y posteriormente fueron capturadas en la zona de frontera con una granada de fragmentación, ha encendido nuevamente las alarmas en las organizaciones de defensoras de derechos humanos en la región.

Para ONG Progresar indicó que estos hechos no pueden seguir ocurriendo en la línea divisoria, especialmente después del atentado en un establecimiento en La Parada en donde más de 14 personas resultaron heridas al parecer por este hecho extorsivo.

Wilfredo Cañizares Arévalo director ejecutivo Fundación Progresar en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que el tema de la seguridad impacta a toda la región y que lo que más preocupa es que son hechos sistemáticos que influyen en la convivencia de la ciudad.

“Nosotros tenemos una criminalidad creciente y cada vez más fortalecida producto de una estrategia fracasada que aplican las autoridades en la región, aquí las autoridades tiene la idea que los problemas de inseguridad sistemática que tiene la ciudad se solucionan poniendo más policías, nos parece importante que se tenga un pie de fuerza y cámaras de seguridad pero esto no es suficiente, y no funcionan porque estos problemas estructurales no son nuevos y son décadas en donde se han legalizado actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico, son actividades con las que convivimos y nos afecta mucho, es una frontera al garete y el gobierno colombiano no la controla, mucho menos el gobierno venezolano tiene control, es una frontera en manos de ilegales y de estructuras armadas, tenemos falta de eficiencia de las autoridades” dijo el funcionario.

Cañizares Arévalo indicó que la decisión de cerrar la frontera por parte del gobierno venezolano reactivo la ilegalidad que lleva décadas actuando con impunidad. Esta situación es aprovechada por un promedio de 10m grupos armados y “tenemos una anarquía criminal por que en los 6 kilómetros que hay en la frontera de Ureña y San Antonio hay 4 grupos armados peleándose”.

Indicó que al existir varios grupos y bandos criminales tratando de controlar los negocios ilícitos es que se aumentan las muertes selectivas en la línea divisoria.