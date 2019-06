Quince días se cumplen sin noticias de empresario minero

Al cumplirse dos semanas de la desaparición de Milton García quien se desempeña como administrador de una Mina en Sardinata, sus familiares han mostrado mayor preocupación al no tener ninguna información sobre su paradero.

Sus seres queridos recordaron a este hombre de profesión de contador público como una persona amable que no tiene problemas con nadie, y que siempre propende por ayudar a las personas que lo rodean diariamente.

Ana María García hermana de Milton, le dijo a Caracol Radio que él es la persona alegre de la familia y que es un hombre que es amoroso con sus hijos y esposa.

“Él es un cucuteño que ha sido humilde toda la vida por que fue criado en el barrio Atalaya, es el quinto hijo de once hermanos que tuvo una ama de casa y un vigilante de la aeronáutica civil, es el hermano más carismático y recochero de la familia y está pendiente de todo. Por ahora no tenemos ningún conocimiento y es muy preocupante porque todos los fines de semana nos reunimos en la casa de nuestros padres, es preocupante su estado de salud por que él ha tenido problemas cardiacos y coronarios, es diabético y no puede caminar mucho, espero que si él me está escuchando a través de Caracol Radio que sepa que los estamos esperando, su esposa, sus hijos y su nieto, todos estamos muy afectados y tenemos mucha fe en que vamos a saber de él” dijo la hermana.

Por último la familiar le pidió la colaboración a toda la comunidad en Cúcuta para dar aviso a las autoridades si conocen el paradero o ven a este hombre.

Milton García desapareció el día jueves 30 de junio en Cúcuta cuando salió del barrio los Caobos, aproximadamente a las 10 de la mañana cuando se dirigía hacia un centro asistencial en donde se encontraba una hermana.

La gobernación de Norte de Santander anuncio una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre este hombre.