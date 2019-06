Consejo de Estado decidirá la perdida de investidura de Iván Márquez

Lo anterior teniendo en cuenta, que el señor Luciano Marín, alías ‘Iván Márquez’ no tomó posesión de su cargo el pasado 20 de julio como senador de la República, ni dentro del tiempo estipulado por la Constitución.

El abogado demandante Daniel Silva indicó que, si bien es cierto Márquez hizo llegar una carta aduciendo situaciones complejas de seguridad, nunca informó sobre una amenaza especifica en su contra.

"Consideré como demandante que él había incurrido en la causal de pérdida de investidura de no posesión en el cargo que obliga a los congresistas hacerlo el 20 de julio en la sesión inaugural. Hasta el día de hoy no ha tomado posesión como congresista, de tal manera que está incurriendo en la causal de pérdida de investidura. La Procuraduría General de la Nación, en su intervención, consideró que efectivamente debía accederse a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que es decisión del señor Iván Márquez no posesionarse", explicó Silva.

Cabe indicar que desde el pasado mes de abril del año 2018 no se tiene claridad del paradero del excomandante de la desaparecida guerrilla de las FARC. Se espera que en los próximos 20 días el Consejo de Estado dé a conocer la sentencia frente a este proceso.