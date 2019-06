Edil de la Localidad 2 en Cartagena denuncia presunto abuso policial

"Son unos delincuentes con uniforme", así inició el relato el edil de la Localidad 2 Virgen y Turística de la ciudad de Cartagena, José Cuero, quien pertenece al movimiento Primero La Gente, tras ser agredido presuntamente por miembros del grupo de Reacción de la Policía Metropolitana, mejor conocidos como "Los Cascos Negros".

La víctima contó que los hechos se registraron en la noche del domingo en medio de un procedimiento para apagar un equipo de sonido en el barrio El Líbano.

"Al ver que estaban maltratando a mucha gente, los empecé a grabar con mi celular y eso no les gustó. Procedieron a lanzarme botellas a menos de cinco metros con intensiones criminales, me hirieron en toda la cara, por lo que me cogieron cinco puntos de sutura", aseguró indignado.

Cuero expresó que los uniformados de la Policía Metropolitana que participaron en ese operativo, le tiraron botellas a todas las personas que los grabaron. "Incluso abrían las puertas de las casas con el fin de arremeter contra la gente. Voy a llevar este caso hasta las últimas instancias", puntualizó.

De igual forma, Orlando Vásquez, amigo del edil y quien se encontraba a su lado el día de los hechos, narró que "Los Cascos Negros" lo agredieron fuertemente a patadas.

"Me dieron patadas por todo el cuerpo, una de ellas en mis testículos. Cuando les dije que me dolía lo único que hicieron fue reírse. Me voy a hacer una ecografía porque no puedo caminar bien y tengo mis partes íntimas hinchadas", expresó Vásquez.

Policía responde

Caracol Radio habló con el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Henry Sanabria, sobre la situación y contó que ocurrió después de una llamada hecha por unos ciudadanos que requerían tranquilidad debido a que había un equipo de sonido en alto volumen.

"Primeramente el llamado no fue atendido por la comunidad, en una segunda oportunidad también lo omitieron, y en una tercera se actuó con respecto al código de Policía que permite incautar la fuente sonora. Luego un familiar de un uniformado agredió física y verbalmente a los miembros del GOES", dijo el alto oficial.

Las víctimas interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se tomen las debidas medidas correctivas posibles del caso.