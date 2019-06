Demanda de alimentos impediría a Roger Martínez asistir a la Copa América

Ante el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, cursa un proceso ejecutivo de alimentos en contra del delantero Roger Beyker Martínez quien hace parte de los convocados por la selección Colombia a la Copa América Brasil 2019.

Jenifer Villalba Larios, excompañera sentimental y quien vivió en China con el delantero, es la madre de la niña de 15 meses que según la acción jurídica no tiene los apellidos del futbolista.

"Al ver el desinterés que él tenía tuve que demandarlo para que reconociera a la niña, la juez en la sentencia le fijó alimentos provisionales por 4 millones de pesos que debía consignar, dos en efectivo, y los otros dos constituir una fiducia para la educación de la niña; nunca hizo la fiducia y sus bienes los tiene a nombre de otros para no responder", sostuvo Jenifer Villalba, expareja del jugador al servicio de América de México.

En un documento con fecha 9 de abril de 2019 remitido a Migración Colombia, el despacho Judicial ordenó impedir la salida de Martínez Tóbinson, hasta tanto no cumpla con la obligación alimentaria que según su ex pareja, todavía no cumple con la orden judicial. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento por parte del jugador, quien se encuentra concentrado con el combinado nacional.