Hay problemas para la expedición de guía de movilización de ganado

Por temas en contratación de personal se está demorando el trámite para la expedición de la guía de movilización de ganado. Al reducirse el número de personas, los procedimientos pasaron de demorarse media hora a más de tres.

Jaime Clavijo, director ejecutivo de la Federación de Ganaderos en Santander, Fedegasan, señaló que han recibido varias quejas de personas no solo de la región sino también de zonas como el Cesar, "lo que sabemos es que no se ha contratado personal y esto está dificultando las labores. Lo que no sabemos es si son problemas de contratación o falta de presupuesto".

Por su parte Norman Mantilla, gerente encargado del ICA en Santander, reconoció que efectivamente no se cuenta con todo el personal, pero ya están llegando los contratos, "es una situación que se está presentando desde Bogotá, pero ya se está realizando la contratación y en los próximos días se va a estar solucionando el inconveniente.