Aún no hay humo blanco para escoger el alcalde encargado de Bucaramanga

Los tres integrantes del comité inscriptor del movimiento Lógica, Ética y Estética se reunirán mañana a las 2:00 de la tarde para tomar una decisión sobre la terna de candidatos para designar al alcalde encargado de Bucaramanga.

Quienes inscribieron a Rodolfo Hernández Suárez por el movimiento Lógica, Ética y Estética a la alcaldía de Bucaramanga son:

El presidente de la junta de acción comunal por el barrio Estoraques, Jorge Rodríguez.

La líder comunal del barrio la Esperanza del Norte de Bucaramanga Laurentina Ariza.

El ex magistrado Reianldo Ramirez.

La reunión sera a las dos de la tarde en la casa de la líder comunal Laurentina Ariza.

Como se recordara los tres candidatos son:

Germán Torres Prieto, ex director de transito de Bucaramanga, Magola León ex funcionaria de la alcaldía de esta capital y Víctor Azuero ex director del Área Metropolitana de Bucaramanga.