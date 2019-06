Autoridades aduaneras aumentan acción para evitar contrabando de gasolina

La orden entregada a las autoridades, en especial a la policía fiscal y aduanera es estar sobre los 2,219 kilómetros atentos a cualquier intención de extraer de manera ilegal gasolina hacia territorio venezolano, esto frente a la crisis que enfrenta el país caribeño por la falta del hidrocarburo. Una situación que ya genera el racionamiento en dos ciudades del país vecino.

Esta semana inicia el proceso de inspección de las estaciones de gasolina también para buscar controlar todos los aspectos, desde la comercialización hasta la distribución.

“Sobre una medida adicional que me parece importante resaltar y es que se va a fortalecer el ejercicio anticontrabando no solamente con la creación reciente que hizo de la Polfa Del CICH2 El centro integrado anticontrabando de combustible sino además la mesa de gasolina que se libere que en el departamento para también hacerle seguimiento y editar que es mayor cupo que surgen beneficio en el norte Santander en la gente frontera no se convierta en contrabando hacia Venezuela”, detalló Felipe Muñoz, gerente de frontera.

La Polfa también acompañará la delegación del Estado colombiano que inspeccionará la distribución de combustible durante estos 10 días que busca saber si se requiere aumentar la destinación de recursos de combustible subsidiado en esta zona de frontera.