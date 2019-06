Las nuevas denuncias hechas en debate de Triple A

Nuevas denuncias en torno al escándalo de corrupción al interior de la empresa Triple A fueron expuestas durante el debate realizado en la Comisión Quinta del Senado que fue convocado por el congresista Jorge Enrique Robledo.

Fue el mismo senador quien pidió al alcalde de Barranquilla Alejandro Char, que suspenda la concesión de la Triple A como prestadora del servicio de agua potable, aseo y alcantarillado, tras las pesquisas reveladas en los últimos meses por los organismos de control, al señalar desvíos que alcanzan los 237 mil millones de pesos.

"Es la solución que propongo para que entre una empresa que administre mejor", señaló el político del Polo Democrático, tras advertir nuevas presuntas anomalías en la empresa como la no puesta en marcha de una auditoría pese a que había sido aprobada en una junta directiva en la anterior administración.

"En mayo del año pasado, en medio del escándalo mediático la Asamblea de Accionista decide que se contrate esa auditoría para averiguar las denuncias contra la cuestionada asesoría técnica" lo que demuestra el nulo interés que tenían por aclarar lo ocurrido", indicó.

SAE ADVIERTE IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN

A su turno, la directora de la SAE, Maria Virginia Torres, señaló que tras revisar los contratos realizados por la empresa previo a tomar el 82% de las acciones embargadas a Inassa por la Fiscalía General de la Nación, hallaron presuntas irregularidades en contratación que van desde estrategias para no abusar de posición dominante hasta desórdenes en los archivos de la compañía con presencia en 15 municipios del Atlántico.

"Se manejaba una tesis para prorrogar los grandes contratos: Cada vez que se adiciona un contrato es uno nuevo. Entonces no sumaban los contratos por ejemplo de $500 mil millones, sino los pedacitos de cada sesión y así no es revisado en la Junta Directiva y se saltaban así la ley 142 en términos de no abusar de posición dominante", indicó Torres.

Agregó la directora de la SAE que "Encontramos serie de ofertas que ni siquiera formalizaban en contratos sino que les decían aceptado y comenzaban a facturar y luego iban ampliando las ofertas, es decir, mandé una cotización o una oferta, me dan el aprobado y empiezan a ejecutar y a pagar lo que se escapa de todo control porque no hay contratos suscritos".

PRESUNTO CONFLICTO DE INTERESES

En medio del debate el senador José David Name expuso una denuncia en donde se señalaba al actual gerente de la Triple A, Guillermo Peña, de contratar pese a tener un conflicto de intereses por lo que pidió su renuncia.

"Si usted hace parte de la Junta Directiva de Brasilia y si usted como gerente de la Triple A contrató con esa empresa yo le pido que inmediatamente renuncie porque cometió un conflicto de intereses, esto es nuevo, no hace parte de la trama de los españoles", indicó.

Inmediatamente Peña respondió a Name asegurando que "efectivamente yo participé en la Junta Directiva desde el 2017 y a mi nombramiento el día 16 de enero, el 18 de enero pasé mi renuncia a esa junta porque sabía que existían contratos de Triple A con Expreso Brasilia"

Agregó que en el primer comité de compras y contrataciones se declaró impedido a cualquier decisión que se tomara sobre Brasilia, cuyo contrato fue firmado en abril del 2017 y que a la fecha se han pagado mil millones de pesos para transporte de personal.