Concejo de Cartagena divido por caso de Óscar Marín

Un nuevo giro en la presunta nulidad de la curul del concejal Óscar Marín se dio con la renuncia que hizo de su cargo como presidente de la corporación, por la confirmación que hizo el Consejo de Estado que no era Marín Villalba quien debía ser llamado a ocupar una curul en el Concejo, ante la falta de Jorge Useche, quien está vinculado al caso de la presunta elección irregular de la contralora de Cartagena Nubia Fontalvo.

Óscar Marín renunció a ser presidente del cabildo mas no a ser concejal, según le mesa directiva porque Jorge Useche habría renunciado a su derecho de volver al Concejo después de haber quedado en libertad por vencimiento de términos en el caso de la Contralora.

Sin embargo, nueve de los 17 concejales de Cartagena firmaron una constancia en la que dicen desconocer tal renuncia, que debió, según su concepto, ponerse a consideración en plenaria de la corporación para su eventual aprobación y que solo fue presentada ante la secretaría del Concejo.

Los concejales Antonio Salim Guerra y Américo Mendoza tomaron la vocería de la hoy coalición mayoritaria para sentar su voz de protesta por supuestas irregularidades en el proceso que asumió el vicepresidente Cesar Pion González, quien recibió la renuncia de Óscar Marín, asumió como presidente encargado y nombró como concejal a Marín Villalba aduciendo que Useche había renunciado a su curul.

“Si aquí en la plenaria no se ha presentado la renuncia del concejal Jorge Useche, pues donde está la vacancia absoluta, yo creo señor presidente y como es una constancia no se discute que en esta plenaria no se trajo la renuncia del concejal Jorge Useche, aquí se estaría violando de alguna manera nuestro reglamento interno, por eso es la constancia que estamos presentando nueve concejales en el día de hoy.”

El escrutinio final de la lista del partido Conservador y que tiene derecho a cinco curules quedo así:

1. Zaith Adechine – 8.093 votos

2. David Caballero – 7.877 votos

3. Rafael Meza – 7.265 votos

4. Edgar Mendoza – 6.851 votos

5. Rodrigo Reyes – 4.659 votos

6. Jorge Useche – 4.624 votos

7. Óscar Marín – 4.246 votos

Los integrantes de la coalición mayoritaria que dejó constancia que se debe aplicar la silla vacía hasta tanto se acepte la renuncia a Useche son: Antonio Salim, Carlos Barrios, Luis Cassiani Valiente, de Cambio Radical; Édgar Mendoza, del Partido Conservador; Erich Piña, del Partido Liberal; Américo Mendoza, de ASI; Angélica Hodeg, exmiembro del Partido Alianza Verde; y Duvinia Torres Cohen y William Pérez, del Partido de La U.

Al otro lado, de quienes no firmaron la constancia están los concejales David Caballero, Javier Curí, Rafael Meza, Cesar Pion, Rodrigo Reyes, Wilson Toncel y Óscar Marín.