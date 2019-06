Trabajadores de Ecopetrol en Cartagena protestaron por servicios médicos

La Unión Sindical Obrera USO subdirectiva Cartagena se tomó de manera pacífica las instalaciones de la IPS Clínicos ubicadas en el Centro Comercial Mall Plaza, como mecanismo de protesta y de denuncia por las medidas de privatización de los servicios de la salud de los empleados de Ecopetrol, al imponer la atención médica a través de unas IPS que no garantizan la cobertura de todos los tratamientos médicos requeridos por los pacientes.



La convención colectiva en su capítulo sexto, establece que los empleados de Ecopetrol tienen un régimen de salud especial exento de la Ley 100, el cual debe estar contratado directamente por la empresa estatal y debe garantizar la atención integral de los servicios de salud, en todos los niveles de complejidad requerida.



Sin embargo, explica Álvaro Arroyo, presidente de la subdirectiva de la USO Cartagena que “esta convención está siendo violada al sub contratar los servicios de salud con estas IPS que restringen el acceso a los niveles superiores de especialistas, procedimientos de alta complejidad”.



Los pacientes vinculados a Ecopetrol ya no están siendo atendidos por médicos contratados de manera directa e indefinida sino por médicos adscritos o contratados a través de IPS como la Fundación Ser Social y la IPS Clínicos, adoptando prácticamente el modelo de las EPS por lo que se pierde el acceso a los niveles de especialistas 3 y 4 y tratamientos para enfermedades de alta complejidad.



Los empleados de la industria petrolera se ven expuestos a productos contaminantes, tóxicos y hasta cancerígenos, por lo que esta desmejora en la atención en salud pone en riesgo la vida de cientos de empleados.