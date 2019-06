Tres meses esperando el cuerpo de su hijo

90 días completó el cuerpo de un joven venezolano en Medicina Legal. La razón, es que pese a que sus familiares han intentado reclamar el cuerpo, la entidad no lo entrega hasta que no llegue una funeraria.

El drama que está viviendo una familia venezolana de bajos recursos inició desde marzo cuando el joven sufrió un accidente de tránsito en la vía a Rionegro. Allí en hechos que son materia de investigación cayó desde un tractocamión.

Pese a que el accidente ocurrió desde el marzo su familia no ha podido darle cristiana sepultura, "el accidente fue el 11 de marzo yo me entero el 15 y solo pude viajar un mes después, yo no tengo recursos para pagar una funeraria, solo pido que alguien me ayude para enterrarlo".

La familia tampoco cuenta con recursos para trasladar el cuerpo hasta Venezuela por lo que solo piden ayuda de la Alcaldía para poderlo sepultar en la ciudad.