614 toneladas de basuras removidas de las playas de Puerto Colombia

Un total de 614 toneladas de basuras han sido removidas de 18 kilómetros de playas en el municipio de Puerto Colombia a raíz de la emergencia ambiental por los desechos arrastrados por el río Magdalena.

La directora de Aseo de la empresa Triple A, Graciela Leguía, indicó que en promedio en los tres días han sacado 200 toneladas residuos, entre los que encuentran troncos, muebles televisores y plásticos.

Por su parte, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa afirmó que las costas del departamento no serán la cloaca de Colombia al exigir disciplina ciudadana a raíz de la emergencia sanitaria

El mandatario seccional pidió acciones ambientales inmediatas y convoca a todos los niveles de Gobierno y a actores involucrados a que se reúnan para buscar soluciones a la falta de cultura que genera excesos de basura en los cuerpos de agua.

El gobernador Verano dijo que ha recibido el reporte de que sigue llegando una combinación de restos de vegetación, como tarulla y tala de árboles. Ante esto indicó que es la prueba de que se está deforestando la ribera del río y se están arrojando los restos a la principal fuente de agua y arteria fluvial de Colombia.

"Se nota que los árboles están perfectamente cortados. Esta situación deja sin protección la ribera y esto permite que avance la erosión, que es cada vez más severa, por lo tanto, el sedimento será cada vez mayor. Así, el desgaste de la cuenca será de mayor degradación", anotó Verano.

Por tal motivo, el mandatario instó a los diferentes niveles de Gobierno y a las entidades y actores relacionados con el medio ambiente para que se tomen acciones conjuntas y así detener “la barbaridad que se está cometiendo con las principales fuentes de riqueza ambiental: nuestro río y nuestros mares. Esto no lo dejemos pasar por alto”.

El mandatario agregó que tiene la plena certeza del comportamiento poco ecológico de los habitantes del país hacia el río Magdalena, lo que calificó de realmente grave. "Llamamos la atención a toda Colombia y decimos que no solo no estamos de acuerdo con la agresión ecológica a nuestro río, sino que debe haber una acción inmediata de las autoridades competentes, las cuales aún no se han hecho presentes para conocer la dimensión del problema y emprender las tareas para solucionarlo".

Verano dirigió su petición a Cormagdalena y la Procuraduría Ambiental, para evitar que la basura sea producida en la dimensión actual. "Según los entendidos, es normal la presencia de sedimento en tiempo de lluvia, pero no con tanto plástico, tanto desecho y tantos árboles talados, que es lo que vemos en esa suerte de islote que hemos recibido".

Verano agradeció a las autoridades y las empresas que hasta ahora han reaccionado y resaltó el hecho de que el mar esté en su mejor momento del año, debido a las lluvias, pero al tiempo, lamentó que las playas estén tapadas de desechos que impiden su disfrute. "No seremos la cloaca de Colombia, exigimos disciplina ciudadana", puntualizó el gobernador.