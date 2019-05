Apagones eléctricos han causado 20 cierres de la vía Ciénaga – Barranquilla

Hasta 30 interrupciones del servicio de electricidad se presenta diariamente en poblaciones del departamento del Magdalena, como Puebloviejo y Santa Marta, que conllevan a la reacción desesperada de las comunidades porque ante la demora en la atención a los reportes que hacen a la empresa Electricaribe, salen a las vías públicas a protestar.

Así ha quedado demostrado en la capital del departamento, la ciudad de Santa Marta, en donde los habitantes de los barrios del sur son los que principalmente se quejan de apagones constantes que queman electrodomésticos, afectan el funcionamiento de la red hospitalaria, alteran al comercio, aumentan la inseguridad en las vías públicas y causan todo tipo de incomodidades a las familias samarias.

Así mismo, en los municipios la situación es igual de complicada, especialmente en el norte del Magdalena, en donde hay constantes bloqueos en vías nacionales como la Troncal del Caribe, entre Ciénaga y Barranquilla.

“Este año se han producido 20 bloqueos de la ciudadanía en la Troncal del Caribe porque el servicio de energía está causando inconvenientes, lastimosamente por el tema energético no se puede enviar agua a los corregimientos porque no se pueden encender las turbinas del acueducto, es decir, tenemos doble problema por culpa de Electricaribe, no tenemos ni agua ni luz”, explica el personero de Puebloviejo, Jorge Pérez.

Los bloqueos en la vía que conecta a Ciénaga y Barranquilla afectan la economía de la región Caribe porque impiden el paso normal de más de 9.000 vehículos que diariamente utilizan ese tramo de la Troncal del Caribe para desplazarse a poblaciones de otros departamentos como Guajira, Cesar, Bolívar y el interior del país.

“Recibimos entre 20 y 30 quejas diarias porque siempre se va la energía en los corregimientos y en el municipio. Hemos pedido que la Ministra de Minas que nos atienda, esto no da espera y está documentado, hay proyectos listos para presentar al Gobierno Nacional pero lo que haga el municipio es insipiente para arreglar el problema cuando una de las soluciones es cambiar las redes y eso cuesta más de 20 mil millones de pesos, se necesita del concurso del Estado”, puntualiza Jorge Pérez.