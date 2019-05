Acato la decisión del Consejo de Estado pero no la comparto: Quinto Guerra

Luego que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de su elección como alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, emitió un pronunciamiento hacia la opinión pública y todos los habitantes de la capital de Bolívar, frente a esta determinación que se dio a conocer en las últimas.

Guerra Varela, aseguró que acata la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero no la comparte, pues en su momento, dentro de una solicitud de revocatoria de inscripción, el Consejo Nacional Electoral determinó que sí estaba apto o habilitado para ejercer el cargo de alcalde de los cartageneros.

“Esa decisión del Consejo Nacional Electoral tuvo fundamento en distintos fallos del Consejo de Estado en sus secciones primera, tercera y quinta, basados en que los otrosí de un contrato no modifican su objeto contractual. Por ende, no generaban una nueva contratación por tratarse de una adición al contrato, más no de un contrato adicional”, manifestó Guerra.

Así mismo, expresó que la determinación dada a conocer en las últimas horas, es contraria a las decisiones anteriores.

“Quiero expresarle a los cartageneros y a las personas que depositaron su confianza en mí, muchísimos agradecimientos y tengan la certeza que nuestra vocación de servicio no se extinguirá producto por este revés jurídico, producto de interpretaciones institucionales que finalmente vulneraron la voluntad popular de los cartageneros”, puntualizó Guerra Varela.

Cabe recordar que la Procuraduría General hizo evidente la existencia de una inhabilidad por la celebración de un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el que tuvo injerencia directa en el departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena dentro del año anterior a su postulación.

Adicionalmente, el 30 de octubre de 2017 se suscribió un otrosí, que a juicio del Ministerio Público no es otra cosa que un contrato adicional que confirma la existencia de la inhabilidad para aspirar al cargo.