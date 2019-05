Apareció sin vida Johana Soto, ¿Crónica de una muerte anunciada?

Johana Soto quien estaba desaparecida desde el pasado 22 de mayo fue hallada sin vida, con signos de tortura y descompuesta en Chinchiná Caldas en aguas del río Cauca, las pruebas confirmaron que se trataba de ella.

A esta hora el cuerpo se encuentra en medicina legal, quienes lo entregaran sellado para su sepultura y no se podrá llevar a cabo su velación, la familia aún no decide en qué cementerio será enterrado.

Marly Soto, hermana de Johana Soto, en entrevista con Caracol Radio, reveló detalles de la dura vida que llevó con el principal sospechoso de su muerte, el ex esposo.

¿Qué piensa la familia?

Nos sentimos totalmente indignados, además veníamos desde hace seis meses solicitando ayuda, instaurando denuncias para que el ex esposo no se acercara más a ella. Pero nadie nos colaboró, nadie colocó un granito de arena.

Me parece injusto que tenga que pasar esto para que las autoridades, ahora me llamen para instaurar la denuncia que desde hace mucho ya se había formulado.

¿La familia se dirigió a la fiscalía a instaurar la denuncia?

Si, desde hasta diciembre del año pasado ella instauró tres denuncias pidiendo auxilio, porque su ex marido la perseguía, la amenazaba, le tiraba el taxi encima cada vez que la encontraba, porque además la perseguía.

A finales de diciembre fue hasta donde vivía y nuevamente la embistió con el taxi a mi hermana y ella nuevamente instauró una denuncia, solicitando que por favor la protegieran, lastimosamente todo quedó en los papeles que acá tenemos.

Entonces, ¿Nunca hubo seguridad ni protección para ella?

No, nunca hubo ni seguridad ni protección, ni siquiera hubo un intento de capturarlo. Él tenía las tres demandas y actuaba como si nada hubiese pasado, la orden de restricción también se la pasó por alto y más se acercaba.

Recuerdo que en un diciembre del año antepasado,cuando aún vivían juntos, tuvieron una fuerte discusión y el encerró a los niños, y uno de ellos tuvo que escapar por el techo a pedir ayuda. En ese momento él golpeó y abusó de ella, mientras aun no llegaba la policía, y en su desespero intenta defenderse, incluso lo hirió con un cuchillo. Cuando llega la Policía ellos le dicen a mi hermana que se vaya, que aproveche mientras está herido y se lleve a los cuatro niños, que él está loco. Ella hace eso golpeada y sin poder moverse se fue con los niños y sin nada más porque incluso la ropa se la había quemado.

Ella llegó donde nosotros a pedir ayuda y pensó que con eso lo iban a capturar, que la fiscalía iba a intervenir, pero no, él siguió con su trabajo de taxista.

¿Él fue quien la subió al taxi, le causó la muerte y la tiró al río?

Sí, todo indica que fué él, pero se están solicitando las grabaciones de las cámaras, hasta el momento solo hay un testigo, no se sabe, todo apunta a él, las llamadas fueron de él.

El martes llegó a nuestra casa pidiendo perdón, diciendo “estoy arrepentido”, todos estábamos aterrados y le pedimos que se fuera. Siguió insistiendo y diciendo: “me voy a ir lejos, voy a cambiar, vengo a dejar plata a mis hijos, no les he dado nada y quiero que tengan algo de mí”.

Pero ella nunca se le acercaba, le decía que iban a dar comida o plata para los niños, pero nunca aparecía. Por eso no sabemos cómo fue que la convenció para que ese día de la desaparición bajara del segundo piso donde vivía.

Seguramente le dijo lo mismo que se marchaba y que iba dejarle algo a los niños, por lo que ella y fue su niña quien nos dice que precisamente ella habló con su papá. Johana le dijo a su ex marido que ya iba a bajar que la espere. Ella baja normal a recibir lo que le iba a entregar.

¿Él no ha vuelto a parecer?

No, no aparece, sin embargo, a mí me llamó como hace tres días y dijo que no tenía a mi hermana, que amaba a sus hijos, y continúa diciendo:

“Estoy boleteado por las redes sociales, todo el mundo me busca y fueron ustedes, me la van a pagar, como se les ocurre meterse conmigo, a ella no le ha hecho nada. Yo no la tengo, iba ayudar a buscarla, pero ya no, porque ya sé que tengo orden de captura, no voy a ir”, afirmó el hombre .

¿Cuándo la llamaron para comentarle que apareció el cuerpo?

Me llamaron hace dos días, diciéndome que en Chinchiná apareció un cuerpo y nos muestran un video, el niño mayor no acepta que murió la madre y no lo vé, pero el menor dice que si es ella por sus chanclas, porque el rostro es irreconocible.

Me imagino el dolor de los niños al ver a su madre flotando y un gallinazo encima y tener que decir si es mi mama.

¿Qué piden ustedes?

Pedimos justicia porque ese señor hizo lo que quería por mucho tiempo y ahora está escondido, esto ya se venía denunciando, es el colmo que este libre.

Uno puede entender que ya no está, pero los niños no lo van entender, no lo van comprender que fue su padre quien mató a su mama, uno de ellos me dice que cuando abrace a su papá lo matará¡¡¡.