La ruta del empleo en Bogotá

Las puertas de la feria se abrieron desde las 8:00 a.m, pero aun así, siendo las 4 de la madrugada entre el frio y el ruido de los carros, empezaron a llegar los ciudadanos, a la plaza de los artesanos todos con un mismo objetivo; clasificar para una oferta laboral.

Entre la multitud se encontraba Germán Castro, un hombre de 49 años, estatura promedio, que soñaba con estudiar salud ocupacional; llevaba en sus brazos un bolso que cuidaba como un tesoro, pues ahí traía los papeles que dan cuenta de la experiencia que ha adquirido a través de los años y empíricamente como operario de producción y quizá ser uno de los candidatos perfectos, siendo el uno de los tantos colombianos que actualmente residen en Bogotá, que hacen parte del 13,4% de desempleados y día a día luchan por conseguir un empleo digno, pero que su edad ya no les permite clasificar en todos las vacantes.

Acercarse a él era un reto, pues su rostro reflejaba desde lejos a un hombre de carácter fuerte y poco amable, sin embargo; al dirigirle la palabra, su voz expresaba cansancio, pero sobre todo esperanza de poder encontrar entre 3.600 empleos un lugar para él y para su familia, pues es el quien lleva el sustento a su hogar y aunque sus hijos son grandes, su mayor preocupación es llegar a la vejez y no tener garantías de una buena salud o de no poder obtener tranquilidad en sus últimos años.

“No creo en la efectividad de estas ferias, de pronto le funcionan a otras personas, pero a mí nunca me han funcionado, pero sigo insistiendo con la esperanza de que en alguna empresa haya un lugar para mí y me permitan ingresar de nuevo a trabajar”

Mientras espera la llegada a la entrada del lugar, explicaba con decepción y tristeza que a la fecha durante los meses que lleva desempleado ha entregado 200 hojas de vida, de las cuales no ha recibido respuesta, por la prioridad que les dan a personas más estudiadas y jóvenes.

Con largas filas, bolso abierto por si ingresa algo que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes, cedula en mano e ilusión de trabajo, son las condiciones que debe cumplir German para ingresar a la ruta que lo conducirá a miles de empleos.

Recorre con tranquilidad cada una de las plazas, con 4 hojas de vida en sus manos, hojas que competirán con 9.000 más que ya han sido entregadas durante los últimos días de la feria.

Se acerca a las mesas con la ilusión de que su edad no sea un problema, mientras lo hace, explica que “los últimos meses he recibido un subsidio económico por parte de la EPS, pero solo me quedan 2 y por eso me urge conseguir empleo”.

Al final de la jornada aunque ya no tiene ningún papel en sus manos, solo debe esperar mínimo 3 meses, que es el lapso de tiempo que especifican las empresas para escoger a sus candidatos, es decir, 3 meses más en los que los subsidios se acabaran, 3 meses en los que Germán y los otros miles de ciudadanos quedarán a la intemperie de las decisiones que se tomen puertas para dentro, meses en los cuales surgirán más desempleados o disminuirán las filas en la ruta del empleo.