Cormagadalena firma contrato para mantenimiento del canal de acceso

En la mañana de este viernes la Ministra de Transporte Ángela María Orozco arribó a Barranquilla para revisar varios temas de ciudad entre ellos la firma del contrato entre Cormagdalena y Findeter para licitar a 18 meses el mantenimiento del canal de acceso mientras se adjudica la APP del rio.

Además, Orozco manifestó que llevo a cabo un convenio con la Universidad del Norte quien será la encargada de proporcionar un informe técnico para garantizar que la app que saliera cumpliera con los requisitos para optimizar los recursos “Hicimos un convenio con la Universidad del norte para que nos ayuden técnicamente a fortalecer y focalizar los que se necesitaba para garantizar que la APP que saliera cumpliera con los estándares y priorizar los recursos”.

Otro de los puntos mencionados por la ministra fue la importancia de incluir todas obras del Canal de Acceso que se deben tener en cuenta para garantizar su funcionamiento “Si no tenemos todas las obras rígidas no estamos garantizando que se mantenga el calado y eso no estaba incluido en la APP anterior”.