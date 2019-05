Procuraduría abre investigación a 16 concejales de Tunja

Luego de agotar la fase de indagación preliminar el ministerio público decidió abrir investigación a 16 de los 17 cabildantes de la ciudad por aprobar el Acuerdo No. 019 de 2016, mediante el cual se le concedieron facultades y se autorizó al alcalde de Tunja para contratar un crédito por $35.000.000.000 con destino a cofinanciar distintas obras de infraestructura entre las que se encuentran mejorar el edificio de la alcaldía, mejoramiento y mantenimiento de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes y vías peatonales, la construcción del Hospital local de Tunja, el acueducto de occidente, el complejo deportivo del barrio San Antonio, entre otros.

En el Acuerdo, según la Procuraduría, quedó establecido en el Artículo 3 que se facultaba al alcalde para hacer las modificaciones hasta el 31 de diciembre de 2017 y que fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Boyacá, ya que las facultades pro-tempore no podían superar los 6 meses; al igual que el artículo 4 establece que el desembolso del crédito se debe hacer efectivo teniendo en cuenta cada una de las partidas cuando el convenio o proyecto lo requiera en la vigencia 2016 y 2017 para su ejecución, y, en el artículo 5 facultaba al alcalde para celebrar contratos de ese empréstito hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo cual, lo que no quedó contratado y desembolsado ya no puede hacerse en esta vigencia.

En consecuencia, los concejales Juan Carlos Borda Torres, Jairo Enrique Cabana Fonseca, Luis Alejandro Camargo Martínez, Luz Magdalena Díaz Cárdenas, Sandra Milena Estupiñan Orjuela, Osvaldo González Barón, Camilo Hernán Hoyos Gómez, Juan Camilo Morales Rodríguez, Nelson Fabián Pérez Burgos, Pedro Alexander Pineda Ávila, Yefer Alexander Pinzón Álvarez, Carlos Alberto Plazas Beltrán, Diana Paola Rodríguez Robles, Rafael Adolfo Rojas Martínez, Wilson Ruiz Lara y Héctor Mauricio Sánchez Abril, deberán rendir versión libre ante Cecilia González Cortés comisionada por la Procuraduría Regional de Boyacá para adelantar las diligencias.

El concejal Anderson Mendivelso votó negativamente el proyecto de Acuerdo que provocó esta investigación disciplinaria.