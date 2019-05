Una vez más evalúan incumplimientos en obras de infraestructura educativa

Un nuevo comité de evaluación tuvo lugar frente a los ,incumplimientos por parte de la constructora, de las obras de infraestructura educativa en Caldas, al encuentro asistieron los directores Técnico y Jurídico del Fondo de Infraestructura Educativa, delegados de la firma constructora MotaEngil, representantes de la empresa interventora, el Secretario de Educación de Caldas y funcionarios de la dependencia y los alcaldes de los municipios afectados.

Al hacer la revisión de los “254 compromisos adquiridos por MotaEngil y el estado de avance de cada uno de ellos, encontramos que 154 se han incumplido al día de hoy, lo que indica que las obras se encuentren inconclusas en un 80% de las instituciones y se encuentra suspendido el estado de las obras, por lo que cada día hay un retraso mayor por parte de la constructora”. Así lo indica Marcelo Gutiérrez, secretario de educación de Caldas.

Aclara que le manifiesta a los directivos del Fondo de Infraestructura Educativa que es imperante establecer lineamientos jurídicos, ya sea determinar el siniestro de las obras por el incumplimiento reiterado o “que la firma MotaEngil suscriba una cesión de contrato a contratistas de la región, con el fin de que en la vigencia 2019 contemos con el mayor número de obras entregadas y así poder beneficiar a los 13 mil niños que hoy contamos en el departamento de Caldas que serían beneficiarios de estas obras”.

Por su parte el acalde de Neira, Marino Murillo, mostro su descontento: “Cogen a contratistas de la región, los quiebran y hablan de unos aliados estratégicos, eso no es así. Ellos simple y llanamente subcontratan unas obras cuando no están autorizados”.

Reitera el llamado al Ministro de Educación, al Presidente de la República, “yo creo que los niños no pueden esperar más, tenemos unas aulas temporales hechas para 18 meses y ya van ocho años y están amenazando ruina; no sé qué estamos esperando, que haya una tragedia para poder que metan en cintura una gente que supuestamente tenía la capacidad económica y resultaron ser unos charlatanes, eso es lo que tenemos en MotaEngil, unos charlatanes que no tienen la capacidad económica para poder terminar las obras”.

“Yo pienso que las cosas hay que llamarlas por su nombre y eso es, es simplemente una empresa sin capacidad y un estado que en este caso es del nivel nacional y no ha hecho lo que tiene que hacer”… “gente manejando un contrato de billón 300 mil millones de pesos y entonces simplemente dicen , no cumplimos y siguen cediendo el terreno. A mí me parece que a esto le falta seriedad, le falta altura, le falta capacidad”. Así lo expresa el mandatario

Dice que en respuesta a las solicitudes de cumplimiento, desde el FIE les aclaran que los recursos están en la fiducia y no se han perdido, “pero nada nos ganamos con que no se pierdan, es que simplemente todos los días los costos financieros son diferentes, en el caso de Neira nosotros venimos pagando un crédito permanentemente y no será mucha plata, pero para nosotros es mucho y la gente no va a decir que es problema de MotaEngil, la gente va a decir que son los alcaldes”.

Frente a estos hechos, en el departamento adelantan una firmatón, acto liderado por los directivos docentes, donde la comunidad educativa en pleno, no solamente de las 19 instituciones educativas que se ven perjudicadas, sino que en conjunto docentes, estudiantes, padres de familia y el gobierno departamental integrarán para reiterar la solicitud que desde Caldas hacen al Ministerio de Educación para que cumpla con las instituciones y así beneficiar a los niños y niñas del departamento.