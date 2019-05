Usuarios viven verdadero viacrucis para conseguir gasolina

La falta de gasolina en Venezuela y que deriva en que no esté ingresando el hidrocarburo de contrabando que históricamente llega a Cúcuta, ha generado la escases del combustible que era comprado por miles de personas en la frontera al tener un menor costo que la gasolina en Colombia.

Al no estar la gasolina de contrabando venezolana en las calle, los habitantes del área metropolitana de Cúcuta han tenido que acudir a las estaciones de servicio legalmente constituidas generando congestiones y largas filas para conseguir el producto.

Daniel Montaño un taxista en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que tuvo que llegar a la estación desde las 4 de la mañana para tener un puesto en la fila de abastecimiento.

“Salí a trabajar en el taxi y toda la mañana estuve fue esperando llegar para poder echar gasolina, al patrón dueño del taxi tengo que entregarle una cuota diaria y no la pude hacer, hoy mi familia estará sin mi sueldo en la casa porque tuve que estar la mayor parte del tiempo en este proceso” dijo el taxista.

Esta situación ha afectado a toda la ciudadanía la cual debe esperar varias horas en las estaciones de servicio para poder conseguir el combustible, como es el caso de Ximena Núñez quien es una universitaria en Cúcuta.

“Hoy no pude asistir a las clases porque me toco venirme todo el día para esta cola y en realidad no es justo que esto pase, necesitamos que el gobierno nacional destine más gasolina y que este al precio de frontera” dijo la muchacha.

Estas filas se extienden hasta un kilómetro en cada estación y congregan a un promedio de 300 vehículos entre motocicletas, transporte público, vehículos particulares y hasta carros fúnebres los cuales no tienen la gasolina para prestar el servicio de traslado de cuerpos.