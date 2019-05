Venezolanos que atraviesan río Táchira corren riesgo por aumento del caudal

Un llamado de alerta envió el Alcalde Villa Del Rosario Pepe Ruíz Paredes para los venezolanos, con el fin de que eviten cruzar a través de las trochas, ya que podrían ser víctimas del aumento en el caudal. Sin embargo, los migrantes que no cuentan con documentos deben hacerlo para comprar alimentos y medicamentos en Colombia, Las autoridades venezolanas mientras tanto restringen el paso a través de los puentes internacionales.



“Que arriesgan sus vidas pasando por las trochas a través de los ríos y ojalá que no se ocasione ninguna tragedia. No sabemos en qué parte crucen y lo que puede ocurrir con el invierno. Pero esto ya nos obligan a tomar medidas”, señaló Ruiz.

Además comentó que existe un grupo de personal de emergencia atentos a cualquier eventualidad “Allí se encuentra defensa civil, la policía nacional, y algunos de nuestros funcionarios quienes cumplen con la labor de estar atentos a lo que ocurre en la zona de frontera y en el sector de la parada”, Resaltó el líder municipal.

Defensa civil en el estado Táchira, mientras tanto informó que a largo del último año han rescatado ocho cuerpos de venezolanos que fueron arrastrados por las corrientes del río, en inmediaciones de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.